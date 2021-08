Descrizione evento: Viaggio nella nuova apertura notturna dei Fori Imperiali

Visita guidata, contingentata (max 14 partecipanti) con ingresso "esclusivo su prenotazione" e possibilità di usare la MIC Card, dell'area archeologica recentemente riaperta al pubblico e in parte "ipogea" che unisce il Foro di Traiano a quello di Cesare e che permette di entrare fisicamente all'interno dei templi e delle basiliche di questi due Fori imperiali.



***La visita guidata va prenotata e saldata in anticipo, per sapere se abbiamo ancora posti disponibili chiamare il 3463708478, oppure il 3494687967, o il 3383435907.



QUANDO

Venerdì 3 settembre 2021, h 19.30



INFO

-Visita contingentata da prenotare e saldare in anticipo.

-La visita sarà condotta da: Luisa Delle Fratte, storica dell’arte in possesso dell’abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Piazza della Madonna di Loreto (accanto alla Colonna di Traiano).

-Per accedere al sito è necessario il green pass.

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e, soprattutto, per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata comprensivo di biglietto d'ingresso, Vox e diritti di prenotazione:

€20 adulti senza MIC Card

€15 adulti con MIC Card

€19 disabili e accompagnatori, ragazzi dai 18 ai 24 anni senza MIC Card

€14 disabili e accompagnatori, ragazzi dai 18 ai 24 anni con MIC Card

€13 ragazzi e bambini (dai 6 ai 17 anni)

Gratis bambini (0-5 anni)

-Possessori di Coupons o Voucher Regalo dovranno integrare la differenza di 4 euro per poter partecipare a questa visita e coprire il costo del biglietto d'ingresso, le spese di prenotazione e il noleggio dell'auricolare.



+ biglietto d'entrata al sito archeologico :

Gratis bambini e tesserati MIC Card (la carta deve essere valida per l'anno corrente)

€5 intero

€4 ridotto

Il museo è inserito nel circuito della MIC Card (costo 5 euro, validità 12 mesi).

Per scaricare il modulo di richiesta clicca sul link bit.ly/3dZI9XL

Per acquistarla o rinnovarla online clicca sul link bit.ly/3b9HYqT



Importante:

Per partecipare a questa visita è necessario il prepagamento per garantire la prenotazione dell'apertura straordinaria e l'acquisto dei biglietti d'ingresso.

*Vi indicheremo tramite e-mail i dati per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o versando contanti sulla nostra Postepay.

*La prenotazione si intenderà confermata alla ricezione del pagamento via bonifico bancario o via Postepay.

*E' necessario comunicare l’età di eventuali bambini.

*Il sito museale non effettua rimborsi, è importante quindi comunicare il nominativo di chi vi sostituisce.



Nota Bene:

-La tariffa include l'iscrizione associativa e vox per ascoltare le nostre guide in maniera sicura e rilassata.

-Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali di gestione ordinaria e amministrativa, e consentono di organizzare e promuovere eventi ed attività culturali per gli iscritti, mantenendo in vita il progetto sociale.

-L’associazione offre solo il servizio di guida e accompagnamento, i partecipanti avranno quindi assoluta responsabilità per la propria sicurezza e quella dei propri figli.

-A causa della normativa Covid i gruppi saranno contingentati.

-L'associazione potrebbe dover dividere gli iscritti in più gruppi guidati da diverse guide per poter rispettare le regole di contingentamento.

-L’associazione declina ogni responsabilità per danni che dovessero subire i partecipanti nel corso della visita guidata. Gli stessi dovranno effettuare ricorso verso i responsabili delle aree visitate.

-Per leggere il regolamento associativo cliccare su bit.ly/3sP23u0



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Dopo anni di lunghi restauri e di ritardi burocratici ha finalmente riaperto al pubblico il sottopassaggio che unisce il Foro di Traiano a quello di Cesare, che rende possibile entrare fisicamente tra i resti della piazza porticata e del tempio di Venere Genitrice voluto da Giulio Cesare per glorificare la sua casata. Attraversando il sottopassaggio che l'unisce alla Basilica Ulpia, comprenderemo come le retrostanti taberne affacciate sul Clivo Argentario furono sopraelevate di un piano così da raggiungere il livello delle strutture del Foro di Traiano. Cammineremo lì dove uomini liberi e schiavi hanno vissuto e commerciato tanti secoli fa. Percorreremo l'Argiletum, il tracciato che univa i Fori al quartiere della Suburra, raggiungeremo la base della colonna di Traiano così da poterla ammirare da vicino, e infine entreremo nei resti delle case medievali affacciate sulla Via Alessandrina e distrutte da Mussolini per poter aprire l'asse viario di Via dei Fori Imperiali.



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3463708478 oppure al 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.



Foto tratta in rete (scatto anonimo)