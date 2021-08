Descrizione evento: Una giornata con gli Etruschi esplorando la Necropoli della Banditaccia a Cerveteri

Visita giocata con rielaborazione teatrale ad indizi per fare scoprire questo magnifico luogo a bambini e ragazzi.



Una mattinata a caccia di indizi per apprezzare l'affascinante lavoro dell’archeologo, entrando e uscendo dalle case-tomba, imparando divertendosi a conoscere uno dei popoli più enigmatici e affascinanti vissuti nel passato e che aspettano di essere scoperti solo da noi!



INFO

?-Quando: domenica 5 settembre 2021, ore 10.30

?-Durata: 2 ore circa?

-La visita sarà condotta da: Chiara Ceccucci, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

-Accoglienza e registrazioni da 30’ prima: presso la biglietteria posta in Piazzale Mario Moretti (già della Necropoli) - 00053 Cerveteri (Roma)

-Per accedere al sito è necessario il green pass.

*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



*Al termine della visita sarà possibile proseguire la giornata rimanendo nella terra degli Etruschi rinfrescandosi con un tuffo nel mare di Cerveteri, oppure nelle acque del Lago di Bracciano o avventurandosi nel bosco a ridosso della necropoli fino a raggiungere le cascate del Fosso Vaccina. Oppure visitando il Museo archeologico Cerite a Cerveteri.



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

1 bambino (4-13 anni) + 1 adulto: €15

2 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €25

3 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €35

Altri adulti: €12 a persona

+ biglietto di ingresso: €8 intero; gratis bambini.



?NOTA BENE:

-La tariffa include l'auricolare (vox).

-L'Associazione offre solo il servizio di guida. I bambini devono essere sempre accompagnati per motivi di sicurezza da un adulto (ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini).

-A causa della normativa Covid il gruppo sarà contingentato a un massimo di 12 bambini + i loro accompagnatori.

***Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali di gestione ordinaria e amministrativa, e consentono di organizzare e promuovere eventi ed attività culturali per gli iscritti, mantenendo in vita il progetto sociale.



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907 oppure al 3494687967.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.



DESCRIZIONE

Grazie all’aiuto di un'archeologa, giochi ad indizi, e rielaborazioni teatrali? ?ci addentreremo nella necropoli più imponente dell’intero mondo mediterraneo per scoprire chi erano gli Etruschi e perché sono scomparsi senza lasciare traccia.

Popolo fiero e combattente, gli Etruschi rappresentano ancora oggi una delle pagine più affascinanti e misteriose della nostra storia.

Passeggiando su e giù fra le dimore dei morti, tombe a pozzo nascoste sotto il livello della strada, oppure a forma di capanna o a dado che imitano l’aspetto delle case dei vivi, con porte e finestre sagomate, saloni, camere e stanzette decorate con stucchi colorati, colonne e pilastri, poltroncine e letti funerari scavati nel tufo. I ricchi arredi funerari ad imitazione di oggetti di uso quotidiano hanno sigillato nel tempo usi e costumi di questo antico popolo che aspetta solo di essere scoperto da noi!



