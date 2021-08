Descrizione evento: Il Mausoleo dinastico dell'Imperatore Augusto

Visita guidata del sito archeologico con "apertura straordinaria, contingentata (massimo 10 persone) ed esclusiva su prenotazione"



***La visita guidata va prenotata e saldata in anticipo, per sapere se abbiamo ancora posti disponibili chiamare il 3478217442 oppure il 3383435907.



QUANDO

Domenica 12 settembre 2021, h 10.30



INFO

-Visita contingentata da prenotare e saldare in anticipo?.?

-La visita sarà condotta da: Stefania De Majo, archeologa in possesso dell’abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Via di Ripetta 180 (Ara Pacis).

-Per poter accedere al sito è necessario il green pass.

-La visita non è adatta per chi ha problemi di deambulazione perché sono presenti delle scale e non c'è ascensore.

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata comprensivo di vox:

€20 nuovi iscritti

€19 soci

€18 diversamente abili e loro accompagnatori, ragazzi under 25 anni

€16 ragazzi (11-18 anni)

€15 bambini (6-10 anni)

*Possessori di Coupons o Voucher Regalo dovranno integrare la differenza di 9 euro per poter partecipare a questa visita e coprire le spese di prenotazione, biglietto d'ingresso e il noleggio dell'auricolare.



Nota Bene:

-La tariffa include l'iscrizione associativa e vox per ascoltare le nostre guide in maniera sicura e rilassata.

-Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali di gestione ordinaria e amministrativa, e consentono di organizzare e promuovere eventi ed attività culturali per gli iscritti, mantenendo in vita il progetto sociale.

-L’associazione offre solo il servizio di guida e accompagnamento, i partecipanti avranno quindi assoluta responsabilità per la propria sicurezza e quella dei propri figli.

-A causa della normativa Covid i gruppi saranno contingentati.

-L'associazione potrebbe dover dividere gli iscritti in più gruppi guidati da diverse guide per poter rispettare le regole di contingentamento.

-L’associazione declina ogni responsabilità per danni che dovessero subire i partecipanti nel corso della visita guidata. Gli stessi dovranno effettuare ricorso verso i responsabili delle aree visitate.

-Per leggere il regolamento associativo cliccare su bit.ly/3sP23u0



SCONTI

2 euro di sconto a chi prenota e partecipa a 2 visite organizzate dalla nostra Associazione durante la stessa settimana (la settimana va da lunedì a domenica). Se interessati, potrete trovare le informazioni relative alle altre visite sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it



DESCRIZIONE

L'ultima dimora del primo imperatore, Ottaviano Augusto, è finalmente tornata ad essere visitabile.

Un monumento imponente, alto quanto la vicina collina del Pincio, si stagliava nel Campo Marzio, lungo il corso del Tevere, un vero e proprio manifesto del potere imperiale e della lungimiranza della politica di Augusto.

Da mausoleo dinastico a fortezza, da giardino rinascimentale ad edificio per spettacoli, insieme ripercorreremo le mille vite di questo monumento ancora in parte sconosciuto. Ma soprattutto conosceremo "da vicino" il primo imperatore, vedremo con quale astuzia ha costruito il proprio consenso e scopriremo i personaggi che hanno contribuito alla sua ascesa.



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3478217442 oppure al 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile e si intende confermata alla ricezione del pagamento via bonifico bancario o via Postepay. In caso siate interessati invieremo le coordinate per la conferma della prenotazione, le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.



