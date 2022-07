Descrizione evento:

L’Associazione per la Promozione Sociale Leviedelfool ha da poco inaugurato il suo nuovo progetto AUT_Vita sotto gli alberi, che prevede la realizzazione di eventi e attività che rivolgono l’attenzione alla natura, all’ecologia, alla vita all’aria aperta e alla conoscenza e tutela dell’ambiente, al fine di promuovere uno stile di vita consapevole e autosufficiente.AUT_Vita sotto gli alberi ha aperto la programmazione Dalla Primavera all’Estate il 9 aprile con il primo di dodici eventi di differente natura condotti da più di quindici professionisti: presentazioni itineranti di libri, escursioni, laboratori per bambini e bambine, teatro e musica nella natura, enogastronomia e botanica. Nella vasta gamma di proposte spiccano attività quali la presentazione del libro La foglia di fico di Antonio Pascale (edito da Einaudi) che si svolgerà nella innovativa formula del Cammino d’autore - un’escursione in compagnia dell’autore nei sentieri della Valle del Treja seguita dalla presentazione del libro nel giardino il Pettirosso-; il laboratorio di pittura en plein air per bambini e bambine condotto da Emiliano Borgioni; il laboratorio teatrale intensivo Semi condotto dalla Compagnia Ordinesparso; la serata di chiusura De_Sidera con le biocostellazioni e la musica dal vivo sotto le stelle - perché desiderare è prima di tutto interrogare le stelle. Tutti gli eventi si concluderanno con un momento di aggregazione con degustazione di aperitivo nel giardino privato “il Pettirosso” a Calcata (VT).PROGRAMMAZIONE DALLA PRIMAVERA ALL’ESTATE 20229 Aprile CAMMINO D'AUTORE Ore 15.00 - Escursione con l’autore; Ore 17.00 - Presentazione del libro Il teatro sulla Francigena di Simone Pacini (Silvana Editoriale) nel giardino il Pettirosso 25 Aprile CAMMINO D'AUTORE Ore 15.30 - Escursione con l’autore; Ore 17.30 - Presentazione dei libri L’arte di meravigliarsi - Il vangelo di un clown - Come un cavallo in una teiera di Emmanuel Gallot-Lavallèe (Cartman Edizioni) nel giardino il Pettirosso 30 Aprile PICCOLI CAPOLAVORI SOTTO GLI ALBERI Ore 15.30 - Laboratorio di pittura en plein air per bambini e bambine dai 3 ai 10 anni con Emiliano Borgioni 1 Maggio TREJA VALLE DEL TEMPO Ore 9.30 - Escursione al Fosso del Peccato, Pizzo Piede, Monte Li Santi con Sandra Forti, Elena Actis e Simone Perinelli 14 Maggio PICCOLI PASSI IN MEZZO AL BOSCO Ore 15.00 - Escursione e costruzione di un erbario per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni con Marina Masini 28 Maggio CAMMINO D'AUTORE Ore 16.00 - Escursione con l’autore; Ore 18.00 - Presentazione del libro La foglia di fico di Antonio Pascale (Einaudi) nel giardino il Pettirosso 11 Giugno VITA DA INDIANI D’AMERICA Ore 16.00 - Laboratorio creativo per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni con Chiara Iacoppini 18 Giugno DRUM CIRCLE Ore 16.00 - Evento liberatorio musicale (da 7 a 99 anni) con Mauro d’Alessandro RESILIENZA Ore 18.00 - Evento performativo con Valentina Chiarenza 25 Giugno CAMMINO D'AUTORE Ore 15.30 - Escursione con l’autore; Ore 17.30 - Presentazione del libro Al ritmo delle stagioni. Un anno di vita in montagna di Tommaso D’Errico nel giardino il Pettirosso 10 Luglio CAMMINO D’AUTORE Ore 17.00 - Escursione con l’autore; Ore 19.00 - Presentazione del libro Borghi in cammino. Shock creativo e condivisione tra radici e futuro di Sandro Polci (il lavoro editoriale) nel giardino il Pettirosso 22-23 Luglio SEMI Ore 9-18 - Laboratorio teatrale (da 18 a 99 anni) con Giovanni Berretta e Alice Sanguinetti | Compagnia Ordinesparso 10 Agosto DE_SIDERAOre 17.00 - Biocostellazioni: i movimenti dell'anima messi in scena dal corpo Ore 20.30 - Momento di ritrovo sotto le stelle a suon di musica.Tutti gli eventi sono riservati ai soci e si accederà previa prenotazione effettuata tramite seguenti canali:e-mail: [email protected] Tel. +39 3270190649 / +39 3473272574 Gli eventi si svolgeranno nel giardino privato il Pettirosso sito in Via Capomandro s.n.c. a Calcata (VT) e l’ingresso avrà il costo della tessera associativa annuale ARCI (8€) + il costo del contributo specifico per l’evento (dai 10€ ai 20€).AUT_Vita sotto gli alberi nasce da un’idea di Simone Perinelli - presidente di Leviedelfool A.p.s. e direttore artistico AUT - e si sviluppa grazie alla forza organizzativa e comunicativa di Mary Scicolone, Ilaria Bisozzi e Isabella Rotolo, e la collaborazione della fotografa e graphic designer Manuela Giusto.Il progetto è realizzato in media partnership con il sito di arti e teatro Fattiditeatro diretto da Simone Pacini.