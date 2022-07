Descrizione evento: Una visita guidata assolutamente da non perdere per andare insieme alla scoperta di una delle più straordinarie ville del Lazio: Villa Giustiniani a Bassano Romano (VT). Grazie al marchese Vincenzo Giustiniani, il precedente palazzo proprietà degli Anguillara, diventò una residenza particolarmente lussuosa e sfarzosa con tanto di loggiato, teatrino, giardino e parco con immancabile Casina di caccia! Gli interni inoltre presentano un susseguirsi di decorazioni raffinate e pregiati affreschi realizzati da importanti maestranze, tra cui meritano particolare menzione Antonio Tempesta e il Domenichino: divinità, mitologia e perfino riferimenti geografici, non manca nulla! E proprio per i suoi raffinati interni la villa è stata scelta come set in numerosi film: La dolce vita di Federico Fellini, Il Gattopardo di Luchino Visconti o ancora L’avaro con Alberto Sordi. Ma le sorprese non finiscono qui. Ti aspettiamo alla visita guidata per andare insieme alla scoperta di un altro grande gioiello del Lazio! COSTI * La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 12 a persona (incluso noleggio delle radioguide)