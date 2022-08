Descrizione evento:

"Come ogni anno ritorna l'immancabile edizione della sagra della pappardelle a Canale Monterano, nel centro del paese. I prodotti che offriamo al pubblico sono di prima qualità e provengono da produttori locali, come carne e verdura. Le pappardelle sono fatte a mano da esperti pastai. Le tipologie di condimento che le accompagnano rispettano le nostre tradizioni come ad esempio sughi con cacciagione o con verdure. In poche parole vi aspettiamo per provare le nostre specialità e per mostrarvi il bello della cucina del nostro territorio. Servizio al tavolo Lo stand aprirà alle 19.30 Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 377 661 9781 oppure scriveteci via email su [email protected] " L'evento si svolgerà a piazza del Campo, Canale Monterano, Rm, cap. 00060. Nei giorni 12/13/14 agosto. Per aggiornamenti sull'evento seguire la pagina Facebook "sagra delle pappardelle" https://www.facebook.com/656247811237568/posts/pfbid0GQKmEDroeJ68x2LPTzohVX4f11wygvD4uVVGmvtttydHyCitaV9Bd6fKD8cyJ463l/ Oppure seguici sulla nostra pagina instagram: contradacentro