Descrizione evento: ORCHESTRACCIA A CANTERANO . In onore del 294° anniversario dei festeggiamenti in onore della Madonna S.S. degli Angeli sarà L'ORCHESTRACCIA, gruppo folk-rock romano, che colorerà la serata del 2 agosto. Canterano, uno dei borghi più belli d'Italia, sarà la cornice perfetta per una serata all'insegna dell'enogastronomia, della musica e della convivialità!