Descrizione evento: UN EVENTO SEMPLICEMENTE ECCEZIONALE! A Borgo Montenero la Musica Rock è la vera protagonista dell’estate sanfeliciana, con un palinsesto artistico che impatta fortemente nella storia della musica! Una 3 giorni ad elevato tasso di decibel con un palinsesto musicale di grandissimo pregio: si parte col botto, sabato 30 Luglio, con la musica di FEDE "Captain" POGGIPOLLINI, uno dei più grandi chitarristi italiani, passato tra Litfiba e Ligabue, ed ora solista, anzi no, perché con lui ci saranno anche i "THE CRUMARS". E se tutto questo non vi basta, in apertura e chiusura della stessa serata potremo ascoltare anche i raffinati suoni di KHRYS HAMMER, musicista strabiliante, grande DJ e TikToker seguitissimo... Si continua alla grande domenica 31 Luglio con un doppio appuntamento per i fans del Blasko e, più in generale, per tutti gli amanti della Musica con la M maiuscola: VINCE PASTANO è, dal 2014, parte della band di Vasco Rossi, e sarà con noi sul palco del M.R.F. per suonarci il suo "NOISEBREAKERS", omonimo album della band formata da lui, Tony Farina (voce), Diego Quarantotto (basso) e Vincenzo Matozza (batteria), che viaggia tra le sonorità rock di Led Zeppelin, Black Sabbath e Alice Cooper e che non disdegna influenze sperimentali che abbracciano Mark Bolan, Nick Cave, Brian Eno e addirittura Ennio Morricone.

Prima però, ci gusteremo il rock italiano più autentico dei "VIVERE VASCO", una delle più richieste e apprezzate tribute band del rocker di Zocca. Dulcis in fundo, lunedì 1 Agosto, una serata dedicata al gruppo che forse più di tutti, negli ultimissimi anni, ha saputo guadagnarsi la ribalta della musica rock internazionale: stiamo parlando ovviamente dei #Maneskin, che verranno maniacalmente omaggiati dallo show dei "MOONSKIN", band alter ego di Damiano, Ethan, Thomos e Victoria che, proprio quest'anno, è stato premiata come migliore tribute dal fan club ufficiale dei Maneskin... Insomma, una 3 giorni ROCK da non perdere con una line-up di altissimo livello, che sarà accompagnata tutte le sere da ottimo street food e tanta buona birra! INGRESSO GRATUITO! LINE-UP: Sabato 30 Luglio:

- KHRYS HAMMER (Live DJset)

- FEDE POGGIPOLLINI AND "THE CRUMARS" (concerto live) Domenica 31 Luglio:

- VIVERE VASCO (Opening Act)

- VINCE PASTANO & "THE NOISE BREAKERS" (concerto live) Lunedì 01 Agosto:

- "MOONSKIN", THE MANESKIN EXPERIENCE (concerto live) E, poi tutte le sere, area giochi, streetfood e birra alla spina...