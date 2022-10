Descrizione evento: Una mattinata per andare insieme alla scoperta del Sacro Bosco di Bomarzo, conosciuto anche come il Parco dei Mostri! Un bosco incantato, popolato da numerose statue, che nasconde in realtà un significato ben più profondo, in parte ancora oggi avvolto nel mistero. Fu costruito intorno alla metà del XVI secolo per volontà del principe Vicino Orsini, signore di Bomarzo, che decise di creare un giardino unico del suo genere, fondendo scultura, architettura e natura. Avremo modo di percorrere i sentieri e di scoprire alcune delle opere più note di questo parco incantato, come l’Ercole e Caco, la Casa Pendente, le Ninfe e tutte le altre divinità, cercando di leggere i tanti significati che si possono trovare tra queste gigantesche sculture in peperino. Dopo la morte del principe però, il “boschetto sacro” cadde in rovina, fino alla riscoperta nei secoli più recenti, anche grazie al fascino che questo luogo suscitò in artisti del calibro di Goethe, Dalì, Praz, fino ai nostri giorni. Non resta dunque che prenotare una visita al Sacro Bosco di Bomarzo: ti aspettiamo! COSTI * La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 12 a persona (incluso noleggio delle radioguide)

* Biglietto di ingresso: € 13 intero; ridotto € 8 (per bambini tra i 4 e 13 anni); gratuito per minori 4 anni, persone con disabilità al 100%.