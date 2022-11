Descrizione evento: La Sagra della rola - Festa del Cornuto è una manifestazione nata alla metà degli anni '80 e che si svolge ogni anno, in corrispondenza della festività di San Martino, nel comune di Rocca Canterano. Durante questa singolare manifestazione un corteo sfilerà per le vie del paese portando in festa i simboli del tradimento coniugale. Per una volta i cornuti non dovranno nascondersi nella vergogna ma saranno festeggiati e sarà anche nominato il cornuto dell’anno. La serata sarà condita da buona musica e tante specialità da gustare come Cecamariti (pasta tipica locale), panini con salsiccia e cicoria, fagioli con le cotiche e tanto buon vino.