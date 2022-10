ephebeum via Cavour 6- strade e vicoli

Descrizione evento: Incontri da Brivido è una manifestazione a cura dell'associazione Teatro a Cuor Leggero, rivolto ai bambini ma che diverte anche i più grandi. Nato come laboratorio per aiutare i più piccoli ad esorcizzare le proprie paure, negli anni , sfruttando il periodo di Halloween,è diventato un vero e proprio spettacolo molto popolare tanto da aver conquistato il patrocino del comune di Monte Porzio Catone e Colonna ed essere ormai un appuntamento fisso stagionale. Il programma prevede giornalmente un momento gratuito all'esterno, ad animare i vicoli del bel borgo dei castelli romani e un vero e proprio spettacolo a pagamento all'interno con prenotazione obbligatoria. 29-30 Ottobre sfilata esterna ore 15 e 17-spettacolo ore 16 e 18 31 Ottobre e 1 Novembre sfilata esterna ore 15-17-19 - spettacolo ore 16-18-20 costo biglietto per spettacolo interno 10,00 €

prenotazioni 371 3687190 solo sms e whatsapp