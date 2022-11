Castiglione in Teverina

Descrizione evento: Dal al vi aspettiamo a Castiglione in Teverina per San Martino, Funghi, Olio e Vino, una rassegna di eventi organizzati per celebrare l’autunno, i suoi colori e i suoi sapori. Presso la tensiostruttura pranzi e cene con specialità gastronomiche della tradizione, all’insegna del vino e dell’olio nuovo, della cultura e del gusto.