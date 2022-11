Descrizione evento:

Dal filo al cuore - Natale........Un filo che non si spezza mai…



L’Associazione Cuori della Tuscia, diretta emanazione dell’omonimo gruppo Facebook e di recentissima costituzione, partecipa con i suoi manufatti alla seconda edizione della mostra “Dal filo al cuore”, che si terrà nella Casa dell’Artista (ex Scuderie del Cardinale) a Monterosi dal 3 all’11 dicembre 2022. Tutti i manufatti che vedrete in esposizione saranno oggetto di una raccolta fondi solidale, destinata all’acquisto di filati per realizzare la finalità principale dell’Associazione: donare coperte e altri manufatti alle RSA, alle case famiglia, ai reparti neonatologici e ai senzatetto.

Le iscritte all’Associazione sono già note per il successo conseguito durante la prima edizione della mostra, che ha visto esposte moltissime delle coperte e degli accessori successivamente donati. Questa volta è stato deciso di offrire, in cambio di donazioni liberali e spontanee, oggetti diversi che testimoniano della grande abilità delle artigiane nel creare (non solo con le mani e la mente, ma anche con il cuore) decorazioni natalizie per la casa, accessori, monili, gadget e molto altro, nella speranza di incontrare il favore e la generosità degli abitanti della Tuscia.

Durante la mostra sarà attivo anche un piccolo laboratorio per insegnare a chi lo desideri i primi rudimenti di questa bellissima arte femminile.

Inoltre, alcuni degli oggetti in esposizione saranno visibili a partire da sabato 26 novembre nella vetrina di via Roma 59 a Monterosi, gentilmente concessa dai proprietari a beneficio di questa attività solidale.



Per info 351 995 3878