Descrizione evento: CAPODANNO AL CASTELLO DI BRACCIANO

1 GENNAIO ORE 15,00

Cosa c’è di meglio che iniziare l’anno in un posto da favola?

Il castello di Bracciano inizia il nuovo anno con una visita speciale dedicata alle famiglie: “Il re del lago e la principessa Artemisia”, un evento fantastico che si snoda nelle sale del Castello animate da personaggi leggendari .Grandi e piccini potranno assistere al racconto di una storia regale ambientata in un vero Castello. Tante emozioni tutte da scoprire e da vivere insieme. INFORMAZIONI: Data: 1 Gennaio 2023

castello di Bracciano via del lago 1 00062 (roma)

visita del castello con guida e personaggi in alcune sale + racconto con attori e musiche nella sala del pozzo

costo 18 euro a persona (0-3 anni non compiuti gratuito)

posti limitati , prenotazione obbligatoria tramite bonifico di 10 euro a persona, i restanti 8 euro da versare in loco.

scrivere su info@teatrohelios.it

te.3293106062