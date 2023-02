Descrizione evento: Parte la campagna solidale "Se Cupido ci mette lo zampino?" Uomini e animali: un viaggio d’amore per un San Valentino lungo 365 giorni. A Zoomarine un Carnevale del cuore con tante iniziative e la star dei bambini: Lucilla Dal 12 febbraio al parco Zoomarine L’arte del corteggiamento per secoli è stata considerata un vero e proprio esercizio di galanteria mentre oggi gli umani, ad eccezione degli inguaribili romantici, la ritengono forse un po' antiquata. Nel regno animale, invece, è una pratica diffusa quella di utilizzare strategie e rituali diversi per arrivare alla fase preparatoria dell’accoppiamento. “Se Cupido ci mette lo zampino?” è il titolo della campagna solidale ideata dal parco Zoomarine, a partire dal 12 febbraio, con lo scopo di raccontare un viaggio d’amore per un San Valentino lungo 365 giorni. Attraverso una serie di tappe con veterinari e biologi sarà possibile, infatti scoprire le tecniche di conquista più curiose e stravaganti, tra danze, combattimenti, canti, profumi, che gli animali presenti nel parco utilizzano per trovare “l’anima gemella”. I regali del cuore, dalle serenate al cibo offerto al partner, stabiliscono dei legami spesso lunghi e duraturi, proprio come quelli che scoccano tra umani e pets. E per celebrare il colpo di fulmine a quattro zampe il parco ha deciso di dare vita a due iniziative importanti: la prima prevede la possibilità di adottare un cane o un gatto anziano grazie alle proiezioni di foto di alcuni animali ospiti nelle strutture del Rifugio Muratella e Oasi Felina di Porta Portese (con annesse caratteristiche e dati anagrafici) che saranno proiettate, a partire dal 12 febbraio, sui maxi schermi in collaborazione con l'Assessorato Ambiente di Roma Capitale, e l’altra intende dare vita ad una gigantesca installazione del “Wall of Fame Pets”, il muro delle celebrità animali, con centinaia di foto degli amici adottati o salvati dal pubblico presente al parco, le cui foto saranno stampate in dono semplicemente mostrando lo scatto dal proprio smartphone. Tutti coloro che parteciperanno all'iniziativa del muro dell'amore riceveranno tanti gadget messi a disposizione dalla storica realtà leader, Giulius, da sempre attenta ai bisogni degli amici con la coda o con le ali. L’importanza di un’adozione responsabile sarà invece l’argomento trattato dalle Guardie Zoofile AgriAmbiente Lazio che svolgono ogni giorno un ruolo preventivo nella tutela del maltrattamento degli animali, che illustreranno alle famiglie le normative vigenti rispetto al benessere e al rispetto degli animali, poiché solo se si è certi di poterli accudire al meglio si può immaginare una adozione responsabile con le cure e le attenzioni giuste. Nel week poi grandi festeggiamenti anche per il Carnevale con attrazioni, giostre, dimostrazioni, teatro dei burattini, lo show "La Fantasia del Carnevale" e il gran finale con la Parata dell'Allegria. Per il 19 febbraio, invece, grande attesa per Lucilla, l'amatissima star dei bambini.