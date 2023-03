Descrizione evento:

Il Dottor Watson ha ricevuto un misterioso biglietto da Sherlock Holmes che gli



chiede di andare a trovare la violinista Wilma Norman Néruda a Berlino. Anche la donna ha ricevuto il medesimo biglietto. Cosa avrà in serbo per loro Sherlock Holmes?



Con grande piacere la Farandola ha accolto nella sua programmazione questo



piccolo spettacolo musical-teatrale che nasce dal connubio di studi approfonditi sulla figura di Wilma Norman Néruda da parte della Pianista e didatta Vera Mazzotta e l'attore e regista Adriano D'Amico. Vi aspettiamo per un pomeriggio diverso dal solito!

Dott. Watson Stefano Guerra

WIlma Neruda Vera Mazzotta

Sherlock Holmes Luca Buoncristiani

Ginevra Biagiotti e voce fuori scena Elisa D'Amico

Pianoforte Vera Mazzotta

Violini Michele Bartolucci



Musica di W. Neruda, F. Neruda, Raff, Chopin, Mendelssohn, Offenbach