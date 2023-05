Descrizione evento:

L’evento si svilupperà presso la piazza Padre Pio, frazione Cerri del Comune di Santi Cosma e Damiano, nelle giornate del 28, 29 e 30 luglio p.v., con inizio alle ore 19:00 e fine per le ore 23:00 circa.



Si procederà con apertura degli stand enogastronomici e dell’artigianato locale, a seguire alle 20:00 circa si apre la degustazione di piatti a base di tartufo estivo (scorzone) aurunco.



Le tre serate saranno animate da gruppi folkloristici locali o spettacoli di intrattenimento, con inizio previsto per le ore 21:00/21:30 con fine 23:00 circa.



Gli spettacoli sono i seguenti:

28 luglio - I dissonanti

29 luglio - I Bottari di Macerata Campania

30 luglio - Saggio Urban Fit





Per la giornata del 29 e 30 luglio sono previste altresì, le seguenti attività:





29 luglio mattina – in collaborazione con Associazione Gustav Fronte del Garigliano, escursione guidata nella frazione di Ventosa di Santi Cosma e Damiano (LT) – trattasi di zona tartufigena e dove sono presenti resti di aree di trinceramento risalenti alla II guerra mondiale;



29 luglio pomeriggio - in collaborazione con Associazione Gustav Fronte del Garigliano, visita guidata presso Museo Gustav sito nel Comune di Castelforte (LT);



30 luglio mattina – escursione guidata dalla località Cerri fino a Ventosa.



Le attività esterne sono subordinate alle condizioni meteorologiche.