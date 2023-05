Descrizione evento:

Dal 9 al 14 giugno, a Gaeta, partecipa all'happening Vinili & Fumetti!







Sei giorni di musica, colori e attività in un'atmosfera di festa.



Ci vediamo in piazza Mons. Di Liegro (davanti la scuola Virgilio) per vivere insieme:







📍1 street market di vinili e fumetti nuovi, vintage e rari



📍15 laboratori con artisti



📍2 concerti



📍3 reading musicali



📍1 dj-set



📍8 talk e bookshow



📍3 set fotografici per cosplayer



📍20 ore di giochi e live action



📍1 escape truck



📍3 creativity camp per ragazzi



📍1 show











*L'ingresso è libero.*











Vinili & Fumetti è organizzato dall'Associazione PostScriptum in collaborazione con il Comune di Gaeta, la libreria Il Sole e la Cometa e l'Associazione Nausicaa.