Descrizione evento:

LA PRO LOCO NEROLA, PRESENTA:



"METTI UNA SERA D'ESTATE"



Un nuovo evento dell'estate nerolese, una serata da trascorrere in compagnia nella bella cornice del centro storico.



Potrete gustare piatti tipici di Nerola come le STRACCIOSE (tradizionale pasta all'uovo condita con sugo di aglio, olio e pomodoro). Inoltre ARROSTICINI DI PECORA alla brace, patatine fritte, birra e crepes alla nutella.

Immancabile la musica dal vivo



Potrete godere dell'aria buona e dei bellissimi panorami che regala il territorio sabino.



"Metti una sera d'estate" a Nerola ed in compagnia di bella gente!



VENITE, VI ASPETTIAMO!

Info, pagina fbk: Pro Loco Nerola

Tel. 377.0970541