Descrizione evento:

Per gli appassionati di cucina alla ricerca di nuove esperienze culinarie e di un assaggio di vita raffinata, unitevi a noi in un viaggio emozionante alla scoperta di sapori tradizionali, prodotti locali ed eccezionali vini italiani. Ogni vino racconta una storia ricca di aromi, di convivialità e di profonda passione per l'arte enologica e culinaria. Accettate il nostro invito e scoprite i sapori della nostra cultura.



"Sapori di... Vini!" svela le ricche tradizioni, la storia e le delizie culinarie del Borgo. Passeggiate tra i vicoli con artisti e performer in un'atmosfera cinquecentesca durante uno degli eventi più amati della Sabina. Assaporate la cucina locale in piazze pittoresche e partecipate a una degustazione sensoriale di vini guidata da professionisti AIS nella Piazza Centrale per un'esperienza davvero unica.

Scoprite "I PRIMI DELLA SABINA", due squisiti piatti locali presentati in tre accattivanti serate. Assaggiate i saporiti "MALTAGLIATI AJU, OJU, PERSIA E PUMMIDORO" e la rinomata "CASARECCIA CON SALSICCIA E FICORILLI", una ricetta storica esclusiva della nostra Pro Loco, unica conservatrice di questo delizioso ragù.



Vivete un delizioso fine settimana con passeggiate romantiche nel cuore storico di Montelibretti. Ammirate il brillante cielo stellato e abbracciate la serenità della campagna, sentendovi parte di questa affascinante comunità. Il Borgo offre un'oasi di pace e tranquillità, con un'autenticità senza tempo per tutti.