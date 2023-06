Descrizione evento:

Amici del broccoletto la festa continua, Lunedì 7 Agosto ritorna la 10° edizione della Sagra della Pizza Fritta e Mortadella.







Visto il grande successo dello scorso anno anche quest'anno inonderemo di persone e ovviamente di mortadella la fantastica piazza longa di Roccasecca.







Abbiamo deciso di ampliarla ancor di più. Ci saranno più stand gastronomici dove poter gustare:







🔵Pizze fritte (4 punti di produzione)



🔵Gnocchi



🔵Sfogliatelle rustiche 🔵Fritti misti (arancini, frittelle, fiori di zucca)



🔵Mortadella alla brace



🔵Zucchero filato e Crepes con nutella



🔵Birra Eureka (2 punti)







Seguiteci per scoprire tutte le novità della festa!!!







Come ogni anno non mancherà il mercatino e soprattutto il divertimento, balleremo e canteremo insieme le migliori musiche degli anni 70/80/90



Vi aspettiamo numerosissimi lunedì 7 Agosto a Roccasecca centro!!!







Vuoi partecipare anche tu al mercatino degli artisti, hobbisti, artigiani e rigattieri? Contattaci al 3896988169







