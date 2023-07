Descrizione evento:

https://corsoipnosimicheledauria.my.canva.site/ Summer Hypno Camp Corso Professionale della Tecnica Ipnotica Base Il corso propone un nuovo modello di intervento ipnotico di base. Potrà essere frequentato da tutte quelle persone che non hanno nessuna conoscenza dell’ipnosi. Ciò non toglie che anche chi ha già esperienze nel campo dell’ipnosi potrà avere l’opportunità di apprendere e/o perfezionare alcune tecniche ipnotiche rapide ed istantanee, migliorando così l’efficienza e l’efficacia di quelle già conosciute. Il corso si propone di fornire agli studenti tutti gli strumenti pratici e le tecniche più adatte finalizzate a condurre il soggetto in un immediato stato di Trance. Una volta acquisite le sufficienti nozioni teoriche di base, gli allievi si alleneranno sia con delle esercitazioni individuali, sia con esercitazioni a coppie e mirate al raggiungimento di una elevata capacità ipnotica in grado di padroneggiare in maniera veloce ed efficace le tecniche apprese. Verrà rilasciato *Diploma attestazione di partecipazione riconosciuta legge 4/2013 INFO E PRENOTAZIONI: +39 328.9712092 SABATO 26 AGOSTO 9.30 – 10.00 Presentazione del corso e conoscenza dei partecipanti 10.00 – 11.00

Definizione del fenomeno ipnosi.

La comunicazione Ipnotica

L’immaginazione in relazione all’ipnosi.

Tecniche immaginative. 11.00 – 12.30

Induzione di gruppo

Feedback sui vissuti emotivi emersi. 12.30 – 14.00

I Set Piece

Primi esempi di induzioni

Dimostrazioni dal vivo di tecniche ipnotiche Pranzo Libero 14.00 – 17.00

Campi di applicazione dell’ipnosi

Attivita’ pratiche singole ed a coppia CENA LIBERA DOMENICA 27 AGOSTO 9.00 – 11.00

Condizionamenti ipnotici ( Stunt )

L’ancoraggio 11.00 – 12.00

La seduta

Il setting

Il pre talk 12.30 – 14.00

Esercitazioni e pratica a coppie 18.00 – 19.00

Feedback Consegna Diplomi * Costo del Corso: € 380,00 + Iva 22% - Prenotazione € 80,00 RIFREQUENTAZIONE: La formazione non termina alla fine del corso, bensì, ogni partecipante potrà ri-frequentare GRATUITAMENTE AGGIORNAMENTI del corso ogni volta che si presenterà l'occasione ricevendo così un supporto didattico valevole nel tempo per esercitarsi e nel mettere in pratica quanto appreso. N.B. Valido esclusivamente per gli Aggiornamenti dello stesso Corso e non per nuovi Corsi organizzati. PORTA UN AMICO, UN CONOSCENTE, UN FAMILIARE POTRAI USUFRUIRE DI UNA PROMOZIONE DEL 20% IN MENO