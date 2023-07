Descrizione evento:

Una notte di Gastronomia, Folklore, Musica, Sapori…. e il famoso e rinomato Nettare di Bacco (Vino Cesanese doc)!!!



É l’occasione migliore per scoprire le bellezze naturali e culinarie che Roiate può offrire ai visitatori. L’Associazione Roiate in Progress organizza l’evento enogastronomico giunto alla sua XIª edizione, che, snodandosi tra le vie, i largari e le piazzette, porterà tutti ad atmosfere passate fatte di suoni, balli, canti ed antichi sapori. Sarà un'occasione per trascorrere dal tramonto all’alba una notte in allegria.

Alle ore 16.00 verranno aperti i MERCATINI ARTIGIANALI (novità di questa edizione);

Alle ore 18.00 ci sarà lo spettacolo dei FALCONIERI ROMANI;

Dalle ore 20.00 prenderà il via la grande festa con l'apertura del percorso Enogastronomico.

Insomma una notte tutta da vivere adatta a tutti… non mancare!



INGRESSO AL PERCORSO € 20,00

I.Sosta: Ritiro ticket ingresso;

II.Sosta: Aperitivo con Prosecco;

III.Sosta: Degustazione di antipasto montano;

IV.Sosta: Primo piatto;

V.Sosta: Carni alla brace varie e Contorno;

VI Sosta: Dolci secchi

Nel prezzo è incluso il nettare di bacco.



Menù Bambini € 10,00

Primo+Hamburger+Patatine Fritte+Bevanda.



Ampi spazi per posteggi e zona camper tutti gratuiti!