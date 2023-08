Descrizione evento:

La Sagra della Nocciola di Caprarola giunge alla sua 67ª Edizione, targata Classe '83. Dal 25 Agosto al 1 Settembre 2023 Caprarola si vestirà a festa.

Un programma ricco di eventi, per tutti i gusti, con il concerto dei Coma Cose del 29 Agosto, lo spettacolo degli artisti della Compagnia dei Folli di sabato 26, il Gran Galà Equestre con Nico Belloni, l'evento circense per bambini (e non) "Come D'Incanto" del 30 agosto, le Grandiose Sfilate dei Carri Folkloristici ed Agreste del 27 agosto e 1 settembre, e tanti altri eventi sportivi, culturali e musicali. Aree Food dove mangiare a cena con piatti tipici locali e street food, preparati dalla Pro Loco Caprarola. Esposizione e mostra dell'artigianato tra le vie del paese.



Il Programma Completo:

VENERDÌ 25 AGOSTO

Ore 17.30 · XVIII Assise Nazionale Città della Nocciola, workshop sul turismo esperienziale

Ore 18.00 · Intitolazione giardino scuola dell’infanzia al nostro amico Roberto Marchini

Ore 18.30 · XV Mostra dell’Artigianato, degli Antichi Mestieri e dei Prodotti Tipici. Le Eccellenze del territorio cimino. Esposizione e vendita lungo via Filippo Nicolai

Ore 21.00 · Concerto banda dei Granatieri di Sardegna in onore del Primo Caporale Maggiore Roberto Marchini presso Piazzale Palazzo Farnese



SABATO 26 AGOSTO

Ore 06.00 · Gara di pesca sportiva “Il pescatore Mariano” nelle acque del Lago di Vico (partenza da Agriturismo “La Gentile”) per info e prenotazioni CELL. 335.6285140

Ore 09.30 · XVIII Assise Nazionale “CITTÀ DELLA NOCCIOLA” nell’ambito della quale si svolgerà il convegno “I territori della nocciola pronti ad accogliere la sfida dell’agricoltura 4.0: un’opportunità di crescita e sviluppo sostenibile” presso Salone delle Scuderie di Palazzo Farnese (Colonia)

Ore 17.00 · Passeggiata-Racconto: “La comunità dei Carristi di Caprarola “, a cura della Compagnia Teatro Popolare Peppino Liuzzi di Caprarola partenza da Piazza Romeo Romei (su la Rocca)

Ore 18.00 · XV Mostra dell’Artigianato, degli Antichi Mestieri e dei Prodotti Tipici. Le Eccellenze del territorio cimino. Esposizione e vendita lungo via Filippo Nicolai

Ore 19.00 · Aperitivo Classe 83 presso Piazza Romeo Romei (su la Rocca)

Ore 21.30 · “DI LUNA E DI STELLE, DI FATE E DI FOLLI – LA SERA DELLE MERAVIGLIE” , spettacolo artistico eseguito dalla Compagnia dei Folli presso Piazzale Palazzo Farnese



DOMENICA 27 AGOSTO

Ore 12.00 · Sfilata della banda musicale Filippo Mascagna di Caprarola, accompagnata dallo sparo di colpi scuri colorati Partenza Piazza Romeo Romei (su la Rocca)

Ore 18.30 · GRANDIOSA SFILATA DI CARRI FOLKLORISTICI ED AGRESTI con distribuzione gratuita di prodotti tipici alle nocciole CENA IN PIAZZA, STAND GASTRONOMICI E MERCATINO ARTIGIANALE lungo Via Filippo Nicolai (Lo Deritto)



LUNEDÌ 28 AGOSTO

Ore 10.00 · Giochi per bambini organizzati dalla ASD “La Paradisa” presso ASD La Paradisa

Ore 16.00 · Torneo di Beach Volley, “Memorial Michele Finocchi” presso La Bella Venere, info e prenotazioni 3339554379 / 3927544343

Ore 17.00 · Torneo di Padel presso ASD La Paradisa, info e prenotazioni 3392746221

Ore 21.00 · GRAN GALÀ EQUESTRE presenta Nico Belloni presso il Campo sportivo



MARTEDÌ 29 AGOSTO

Ore 19.00 – Apertura stand gastronomici

Ore 21.30 – COMA COSE IN CONCERTO presso Piazzale di Palazzo Farnese



MERCOLEDÌ 30 AGOSTO

Ore 16.30/23.30 · “COME D’INCANTO” – Spettacolo per bambini con artisti di strada e mostra dell’artigianato artistico.

XV Mostra dell’Artigianato, degli Antichi Mestieri e dei Prodotti Tipici. Le Eccellenze del territorio cimino. Esposizione e vendita.

CENA IN PIAZZA E STAND ENOGASTRONOMICI presso centro commerciale La Paradisa



GIOVEDÌ 31 AGOSTO

Ore 17.00 · Giochi per bambini organizzati da “Il girasole 360°” presso Piazza Vittorio Emanuele (Piazza Madonna)

Ore 21.00 · Solenne processione in onore di Sant’Egidio Abate, Patrono di Caprarola accompagnata dalla Banda musicale Filippo Mascagna lungo Via Filippo Nicolai (Lo Deritto)

Ore 22.00 · “Musica e gelato” – Concerto band “I Riflessi” presso Piazza Pietro Cuzzoli (Piazza de la Posta)



VENERDÌ 1 SETTEMBRE

Ore 08.00 · Donazione di sangue presso Sede Avis di Caprarola Via Filippo Nicolai n.2

Ore 12.00 · Sfilata della banda musicale Filippo Mascagna di Caprarola, accompagnata dallo sparo di colpi scuri Partenza Piazza Romeo Romei (su la Rocca)

Ore 19.00 · GRANDIOSA SFILATA DI CARRI FOLKLORISTICI ED AGRESTI con distribuzione gratuita di prodotti tipici alle nocciole CENA IN PIAZZA, STAND GASTRONOMICI E MERCATINO ARTIGIANALE lungo Via Filippo Nicolai (Lo Deritto)

Ore 23.30 · Grandioso spettacolo pirotecnico eseguito dalla ditta Poleggi di Canepina





Info e dettagli su: https://sagranocciolacaprarola.it