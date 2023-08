Descrizione evento:

Domenica 20 agosto 2023 torna, nel piccolo borgo di Canterano(RM) immerso nella macchia mediterranea, a soli 60km da Roma, l’ormai tanto attesa sagra degli strozzapreti pizzicati.

La confraternita di S’Antonio è riuscita negli anni a trovare l’accoppiata vincente tra le tradizioni gastronomiche degli appennini laziali e quelle musicali della Puglia, giungendo così all’undicesima edizione dell’evento.

L’effetto entusiasmante e saltellante della pizzica e il gusto irresistibile di un’antica ricetta come quella degli strozzapreti, ha reso in poco tempo l’evento uno degli appuntamenti estivi più attesi della provincia di Roma.

Teatro della manifestazione sarà la splendida Piazza Roma, cuore pulsante del borgo. In paese dalle ore 9:00 alle ore 12:00 si celebrerà la parte religiosa dell’evento in onore di Sant’Antonio di Padova, mentre la sagra inizierà alle ore 19:00 con l’apertura dello “Stand Gastronomico”. Piatto principale saranno gli strozzapreti pizzicati (a richiesta anche con sugo semplice), accompagnati da salsicce, porchetta e patate arrosto. Il vino locale e i dolci tipici saranno offerti dalla confraternita.

Alle ore 22:00 avrà luogo lo spettacolo di pizzica e taranta con il gruppo “Scazzaca-tarante” con il loro concerto live “Sciamu alli Balli” che darà vita ad una serata di festa, gioia e divertimento.

a fare il resto sarà il fascino romantico di Canterano. Un’oasi di pace in un mare di verde.

Travolti dai sapori della cucina e…pizzicati dalla voglia di stare insieme!!!