Descrizione evento:

Centro storico di Montasola (RI) – 26 Agosto 2023 dalle ore 20.30Sabato 26 Agosto 2023 torna la XVI edizione de “Il Mercato dei sapori – Come una volta… dalle cantine alle piazze”, la manifestazione legata alle tradizioni storiche, artistiche e popolari di Montasola che dal 2001 chiude in bellezza gli eventi culturali di luglio della Bassa Sabina.A partire dalle ore 20.30, sarà possibile degustare in diverse cantine collocate nel bel centro storico i piatti della tradizione Montasolina a base dei prodotti di eccellenza del territorio e della Regione Lazio.



Organizzata dal Comune di Montasola con il contributo della Regione Lazio e in collaborazione con il Centro di Ricerca e Sperimentazione Metacuturale, l’associazione Impronta Sabina, Città dei Lauri e il Comitato festeggiamenti,



Il Mercato dei sapori vuole promuovere la riscoperta, da parte di un sempre più numeroso pubblico, del territorio sabino e dei suoi magnifici centri storici, di cui Montasola si erge a esempio per incontaminata bellezza e salvaguardia del territorio.In occasione della manifestazione, infatti, verranno aperti al pubblico alcuni monumenti poco conosciuti di Montasola tra cui parte del complesso dell’Opera Pia Cimini, la Chiesetta de Il Monte, la biblioteca e l’archivio storico, le Mostre permanenti di Arti e Mestieri e fotografica, il forno comunale, oltre a tanti altri spazi privati del centro storico.



Ognuno di essi sarà utilizzata come location di attività artistiche studiate per valorizzarne al massimo la storia, le leggende, le caratteristiche architettoniche.Tanti sono i momenti di spettacolo dal vivo che si svolgeranno durante la serata come il teatrino dei burattini di Massimiliano De Ruvo e quello delle marionette di Valentina Baldazzi, inoltre ci sarà la presenza di espositori di prodotti tipici ed artigianali che vanno dal legno d'ulivo ai cestini di vimini, dal macramè ai saponi naturali



.Non di minor rilievo è la parte enogastronomica dell’evento, volto a riscoprire i sapori di un tempo, come si faceva una volta, passando da una cantina con un bicchiere di vino e un pezzo di formaggio, alla piazza per la condivisione.Il Mercato dei sapori si pone come obiettivo anche la promozione dei prodotti tipici locali (olio EVO DOP, vino DOC, formaggi, carni, miele, frutta secca, farina, dolci) e di conseguenza la rivalutazione e il rilancio di quella tradizione contadina tipica del Comune di Montasola e delle zone limitrofe che è alla base dell’economia locale.I visitatori potranno perciò cogliere l’occasione per degustare piatti realizzati secondo le antiche ricette che esaltano la qualità dei prodotti e hanno l’opportunità di conoscere i prodotti degli agroalimentari locali.



Un menù a prezzo fisso di 15,00 € permetterà di assaggiare un antipasto misto, i famosi gnocchi al castrato, il cinghiale, insalata, cocomero e dolcetti secchi tipici.



E per chi si lascerà ammaliare dall’evento, è sempre possibile soggiornare e trascorrere un intero fine settimana all’insegna della serenità, lontani dal caos cittadino, respirando aria pulita, ricca di storia arte e tradizione popolare, oltre ad avere la possibilità di scoprire le campagne Montasoline, il bellissimo parco Il Monte, e le montagne attraversate da diversi sentieri naturalistici recentemente restaurati dal CAI di Poggio Mirteto.