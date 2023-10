Descrizione evento:

Raccogli i tuoi amici e preparati per un'esplosione autunnale di divertimento! La Fiera d'Autunno di conPico si avvicina, ed è un evento che non vorrai perdere!







Unisciti a noi Domenica 22 Ottobre 2023 dalle ore 12 in un giorno ricco di festa, cibo delizioso e tante attività divertenti!







Gustosi Sapori Autunnali: Assapora i piaceri culinari dell'autunno con le nostre pietanze tipiche, ci sarà un'ampia selezione di cibi deliziosi da assaporare.







Balla e Canta: Metti le tue scarpe da ballo e fatti coinvolgere dalla musica che allieterà la giornata.







Gioco a Premi - Sprimitura dell'Uva con i Piedi: E ora, per la sorpresa più divertente! Abbiamo organizzato un incredibile gioco a premi gratuito basato sulla tradizionale sprimitura dell'uva con i piedi! Preparati a sporcarti un po' e competi per vincere fantastici premi!







Non c'è niente di meglio dell'autunno per festeggiare insieme, con amici e familiari. Porta tutti i tuoi amici e familiari per unirsi a noi in questa giornata indimenticabile!







Ti aspettiamo alla Fiera d'Autunno di conPico, Domenica 22 Ottobre 2023, a partire dalle ore 12:00. Non mancare!







#FieraAutunnale #conPico #DivertimentoAutunnale