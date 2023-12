Descrizione evento:

Sabato 30 Dicembre 2023 alle ore 18:00 a Monterotondo



presso il Teatro Comunale "Francesco Ramarini" via Ugo Bassi, 6 (RM), l'Orchestra Vincenzo Bellini di Roma, diretta dal M° Lorenzo Lupi, si esibirà nel GRAN CONCERTO DI CAPODANNO sulle note di celebri walzer, polke e marce in stile viennese di Strauss.

Al termine del concerto verrà offerto un brindisi augurale con gli artisti.

Evento realizzato dall'Aps PUERI SYMPHONICI in collaborazione con la Fondazione ICM, con il patrocinio del Comune di Monterotondo e con il contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale.



Una meravigliosa serata da non perdere!



Ingresso libero