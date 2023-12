Descrizione evento:

L’ Associazione di promozione sociale di Bocchignano ripropone il 26 dicembre e il 6 gennaio il Presepe medievale itinerante che si snoderà lungo le vie del centro storico. La manifestazione prende spunto dalla poesia “La Notte Santa” di Guido Gozzano e dalla visita pastorale avvenuta nel 1343 dal Cardinale Hispano al nostro castello.

Un secolo prima, non lontano da noi, a Greccio, San Francesco aveva dato vita al primo presepe vivente, abbiamo per questo pensato al medioevo, periodo storico caro alla nostra comunità che nel corso degli anni ha celebrato con varie rievocazioni.

Bocchignano è lo scenario ideale, con le sue vie strette, le sue piazzette, i suoi muri di pietra per il viaggio lungo e faticoso di Maria e Giuseppe.

Maria, al termine della gravidanza e Giuseppe, non più giovane, si recano da Nazareth in Galilea a Betlemme in Giudea, percorrendo oltre 150 chilometri, per il censimento voluto dall’imperatore Augusto che imponeva la registrazione presso il villaggio di origine. Il rifiuto dell’ospitalità nelle osterie e negli alberghi che incontrano nel loro cammino ci induce ancora oggi, tra guerre e migrazioni, alla riflessione intorno al valore della solidarietà umana e della condivisione.

La nascita umile di Gesù, figlio di Dio, in una capanna e accanto agli animali, interroga tutte le persone, ai vari livelli di responsabilità sociale, sullo stare insieme e sul rapporto tra gli umani e la natura (il creato).

L’Associazione ringrazia sin d’ora tutte le persone che parteciperanno al Presepe e quelle che renderanno possibile la sua realizzazione.

A fine evento ciambelline, vin brulè e pizze fritte.