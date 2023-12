Descrizione evento:





Le storiche cantine dei bisnonni, tornano a vivere, tra le memorie, quel profumo di ricordi che ci riscalda il cuore. Quale momento migliore dell'anno per raggiungere Subiaco, se non quello del Natale è partecipare dall'8 dicembre al 6 gennaio agli Opifici del Gusto.



Sarà un Natale Fuoriporta indimenticabile nell'alta Valle dell'Aniene, qui a Subiaco.



Dalla pista di pattinaggio ai piedi del Castello, principini e principessine accorrete, per un'esperienza da fiaba! Vale anche per i grandi. I pattini non hanno età, tanto meno il Natale. Pattinare su un “lago ghiacciato”, circondati dall'incantevole paesaggio che il Castello, conosciuto come Rocca dei Borgia dell'XI secolo offre, è un'esperienza unica. E dunque, che sia Natale alle porte di Roma! A Subiaco.



Luminarie e addobbi circonderanno il centro storico, come fosse un Villaggio di Babbo Natale. Un affascinante percorso tra archi e antiche botteghe, custodi di quel sapere tradizionale che ricorda i nonni del borgo, ma non solo loro. Chi di noi, non è mai sceso nella cantina insieme a Nonno Mario, Nonno Ivo, Nonno Bruno a tirar su una damigiana di vino da portare in tavola. Oggi quella cantina è l'Opificio dove potrai degustare le eccellenze enogastronomiche. Ma non solo: passeggiando su strette stradine, che ricordano gli antichi vicoli, troveremo artigianato, musica Blues e Jazz. Non mancheranno zampogna e tamburello a ricalcare le celebri canzoni del Natale. Ovviamente spettacoli con momenti pensati per grandi e piccini. Ci sarà Babbo Natale, il Mercatino con tante bontà e regalini da riportare a casa. Indimenticabile sarà lo spettacolo di Magia Comica con BabboNatale, l'Elfo Magico e pop corn. Nel corso dell'evento ci saranno, come da programma, lettura di fiabe con sfilata di mascotte lungo tutto il corso del borgo.



Anche Monte Livata sarà regina del Natale: per la prima volta saranno installate casette di legno che ospiteranno commercianti e fornitori che amano la montagna di Roma e che, giorno dopo giorno, cercano di lavorare per renderla sempre più accogliente.



Gli Opifici del Gusto saranno un’ottima occasione per scoprire Subiaco, costruita su una rupe di roccia che domina la campagna circostante, dove meritano una visita anche la trecentesca chiesa di San Francesco e quelle neoclassiche di Sant’Andrea e di Santa Maria della Valle. Nei dintorni, a pochi chilometri dall’abitato, sorgono gli splendidi monasteri di Santa Scolastica – l’unico fra i dodici voluti da San Benedetto nella valle sublacense sopravvissuto ai terremoti e alle distruzioni saracene – e quello del Sacro Speco, eretto nella curvatura di una alta parete di roccia e sorretto da nove alte arcate, con il suggestivo labirinto interno fatto di ambienti di vita quotidiana, piccole chiese e cappelle scavate nella roccia. Il paese, inoltre, è immerso in un territorio ricco di storia: dall’imperatore romano Nerone alla famiglia Borgia, da San Benedetto che qui scrisse la sua la sua Regola fino alla prima stampa in Italia di un libro con il metodo Gutemberg, la valle dell’Aniene è stata nei secoli teatro di eventi fondamentali non solo per il nostro Paese, ma per l’Europa intera.









Data – 8 dicembre - 6 gennaio

Località: Subiaco (RM)

