Descrizione evento:













Il gusto dell'incontro e della condivisione, quello che non manca mai a Canterano. Ritrovarsi intorno a un pentolone fumante per un piatto che "scalda" il palato e il cuore: la polenta. La ricetta quella dei nostri nonni, con sugo di spuntature e salsiccia. La tradizione che sa sempre di buono con un accostamento "inedito" sul fronte del beverage: lo Spritz. Polenta&Spritz, il nuovo appuntamento "sociale" dell'Associazione "La Murritana". Tessere relazioni, creare legami attraverso il cibo. Proprio alla socialità sarà destinato il ricavato dell'evento, per ripristinare alcune panchine della “piazzetta” di Canterano.



Save The Date: Polenta&Spritz, 3 Marzo, ore 12:00, Piazza Roma a Canterano