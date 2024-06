Descrizione evento:

Il 23 giugno, la pittoresca piazza Ugo Serata di Sacrofano si trasformerà in un palcoscenico straordinario per un evento musicale imperdibile. "Hit Parade Tour" con Marcello Cirillo, Demo Morselli e la vocalist Francesca Borrelli.







Marcello Cirillo, conosciuto e amato dal grande pubblico per la sua lunga carriera nel mondo della musica e della televisione, porterà sul palco tutta la sua energia e passione. Conosciuto per le sue numerose apparizioni televisive e per le sue interpretazioni canore, Cirillo è un artista poliedrico capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico con la sua voce inconfondibile e la sua personalità travolgente.







Accanto a Cirillo, ci sarà Demo Morselli, il celebre compositore e direttore d'orchestra.



Con una carriera che vanta collaborazioni con i più grandi nomi della musica italiana e internazionale, Morselli è noto per la sua abilità di combinare elementi di jazz, pop e musica classica in performance uniche e indimenticabili. La sua presenza sul palco è sinonimo di qualità e spettacolo di alto livello.







A completare il trio, la talentuosa vocalist Francesca Borrelli, che con la sua voce potente e versatile, saprà aggiungere un tocco di magia alla serata. Borrelli, con la sua presenza scenica e la sua capacità interpretativa, è pronta a conquistare il pubblico di Sacrofano con un repertorio che spazia dai grandi classici della musica leggera italiana ai successi internazionali.







"Hit Parade Tour" promette una serata all'insegna della buona musica, con un repertorio che ripercorrerà i grandi successi della musica italiana e internazionale. I tre artisti, con la loro esperienza e passione, sapranno creare un’atmosfera di festa e di condivisione, coinvolgendo il pubblico in un viaggio musicale emozionante e coinvolgente.







L’appuntamento è per il 23 giugno a Sacrofano, in piazza Ugo Serata. L’evento rappresenta un’occasione unica per vivere una serata estiva all'insegna della musica dal vivo, in compagnia di artisti di grande talento e carisma. Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento straordinario e di lasciarvi trasportare dalle melodie e dalle emozioni di "Hit Parade Tour!