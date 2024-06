Descrizione evento:

Lo Strange Days Festival, evento musicale simbolo della Sabina romana, si è ormai imposto come uno dei principali Festival del Lazio. Dopo il grande successo della scorsa edizione, lo Strange Days Festival è pronto a tornare per l’undicesima edizione. Dal 5 al 7 luglio 2024, il grande parco pubblico di Monteflavio, nello straordinario scenario dei Monti Lucretili e circondato dalla natura incontaminata della Sabina romana, ospiterà grandi artisti come Boro Boro, Peter White e il party anni '90 più famoso d’Italia, Nostalgia 90, rappresentando un punto di riferimento per la musica emergente e per artisti già affermati.







Artisti nazionali e regionali hanno calcato il palco del festival, con nuove proposte e grandi nomi: in tutto, sono circa 90 gli artisti che si sono esibiti nelle 10 edizioni del festival, tra cui nomi come COEZ, BRIGA, LUDWIG, RANCORE, MOSTRO, SHADE e GIANNI BISMARK, grazie alla collaborazione con diverse etichette che si sono alternate negli anni.







Ma lo Strange Days Festival non è solo musica! Nelle scorse edizioni, il festival ha ospitato artisti emergenti e già affermati dello scenario della street art, come Violetta Carpino e Giusy Guerriero, e della fotografia, come Livia Granati, regalando anche suggestive performance dal vivo. Inoltre, il tutto è accompagnato da buon cibo, birra, cene e tanto divertimento.