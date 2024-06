Descrizione evento:

Sabato 6 luglio a Cerveteri, in collaborazione con l’Associazione I Rasenna e la DMO Borghi Etruschi, abbiamo organizzato la visita guidata OmoGirando con i Rasenna la Via degli Inferi!



Proponiamo un breve trekking archeologico tardo pomeridiano alla scoperta del settore orientale della necropoli etrusca della Banditaccia. Evitando la nota area archeologica del recinto nuovo, ci concentreremo sulla Necropoli del Laghetto e sulla Via degli Inferi, tra curiosità per addetti ai lavori e questioni archeologiche ancora non del tutto risolte. La visita culminerà nell’incontro con il gruppo di rievocazione storica I Rasenna, che renderanno la nostra esperienza ancora più immersiva ed emozionante mentre il sole tramonta.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/



Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/