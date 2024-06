Descrizione evento:

V Sagra del Tartufo Aurunco



Evento patrocinato da

Comune Santi Cosma e Damiano

UNPLI Latina

XVII Comunità Montana dei Monti Aurunci



Programma del 19 luglio I serata



ore 19:00 Apertura Stand Artigianato;

ore 20:00 Degustazione del Tartufo Locale

ore 21:00 VENTO DEL SUD



Programma del 20 luglio II serata



ore 19:00 Apertura Stand Artigianato;

ore 20:00 Degustazione del Tartufo Locale

ore 21:00 BACK TO THE 90's



Programma del 21 luglio III serata



ore 19:00 Apertura Stand Artigianato;

ore 20:00 Degustazione del Tartufo Locale

ore 21:00 Urban Fit di Arcangela Menchella



Ai fornelli Antonio Mignano del ristorante Bacchettone e zazzà

Evento svolto in collaborazione con:

Rav Radio Antenna Verde radio ufficiale dell'evento con Dario Di Cola

Federcaccia Provinciale di Latina

Evento nel calendario de Il Trono di Sagre

Per la partecipazione di standisti:

inviare mail a tartufaisancosimesi@gmail.com o chiedere di Manuel 3402832249

Clicca qui per trovare la posizione (si apre con MAPS):

https://maps.apple.com/place?address=Via%20Ausente%202828,%2004020%20Cerri%20Aprano,%20Santi%20Cosma%20e%20Damiano%20LT,%20Italia&ll=41.291054,13.773843&q=Via%20Ausente%202828&t=h

Strada Provinciale Ausente (altezza numero civico 2828) - Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)

