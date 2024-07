Descrizione evento:

Un tuffo tra le maschere ed i costumi del carnevale di Venezia.



Nella mostra sono esposti molti dei miei costumi, da me realizzati per il Carnevale di Venezia, con cui ho sfilato anche in altri Carnevali limitrofi.



La prima volta che sono andato al Carnevale di Venezia, nel lontano 1983 ne sono rimasto catturato, e da allora ci sono andato ogni anno, con un nuovo costume, da me realizzato.



Non vi aspettate i tipici costumi del Carnevale veneziano... sono molto particolari ed ognuno, pur ispirandosi a volte a qualcosa di già esistente, ha un prorpio spirito e significato.



La mostra si è aperta in concomitanza con la Sagra delle Cerase il 21 giugno, e sta rimanendo aperta, per adesso fino a data da definirsi, tutti i weekend.



Ovviamente sul nostro sito (che trovate più i basso) nella pagina dedicata, "Progetti attuali e futuri", potete trovare tutte le info aggiornate sulla mostra.



Il sabato dalle 16 alle 20, mentre la domenica dalle 10 alle 20, al Castello Savelli-Torlonia di Palombara Sabina, nell'ala del Palazzo di Troilo.



Tutti i costumi sono affiancati da relative descrizioni ed accompagnati da un video-documentario creato ad hoc, in cui saranno presentati e descritti tutti i miei lavori, anche tutti quelli che, purtroppo, non sono potuti sopravvivere.







L’ingresso è ovviamente gratuito, per info non esitate a contattarci o attraverso i contatti indicati nella locandina, o alla nostra mail maschere.che.passione@gmail.com, oppure nel modulo di contatto che trovate alla pagina “Contatti” del nostro sito: www.passionemaschere.altervista.org







Maggiori informazioni nella pagina dedicata del nostro sito.







Grazie! Speriamo di potervi accogliere nella nostra mostra!







Igino Giacchetti