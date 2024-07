Descrizione evento:

LA CITTÀ DI PALIANO OSPITA IL LATIUM WORLD FOLKLOTIC FESTIVAL



In concomitanza con la festa di S. Anna, torna a Paliano l’appuntamento con il “Latium World Folkloric Festival”, l’appuntamento culturale di primissimo piano nel panorama delle manifestazioni estive, un Festival di folklore nazionale e intercontinentale progettato per promuovere la cultura folklorica e la musica popolare di tutto il mondo, le tradizioni culturali e l’immagine del Lazio. Anche quest’anno la città di Paliano ospiterà una delle tappe del Latium Festival domenica 28 luglio con i gruppi folkloristici di Martinica, Perù e Spagna che, accompagnati dal gruppo itinerante di balli e tradizioni ciociare dei Saltallara, regaleranno un gioioso appuntamento fatto di danze e di musiche della tradizione popolare di tutto il mondo, animando le vie del paese con le loro spettacolari esibizioni.



I gruppi sfileranno dalle 18,15 da piazza XVII Martiri a piazza Marcantonio Colonna, per poi esibirsi alle 21,30 in piazza XVII Martiri.