Descrizione evento:

Venite a trovarci.

Dal 2 al 4 agosto 2024 vi aspettiamo per la 5^ edizione della Sagra della Ciccia.

Quest'anno sarà svolta a Montevirginio (frazione di Canale Monterano) in Piazza Sant'Egidio.

Potrete assaporare succulenti primi e secondi a base di ciccia scegliendo tra : gnocchi al castrato; fettuccine al ragù bianco; bistecche di manzo tagliate e cotte al momento su vostra indicazione; Churrasco cotto lentamente per ore; maialino allo spiedo; arrosticini di pecora abruzzese e salsicce di maiale cotti alla brace; spezzatino di vitella; patatine fritte e bruschette.

Musica e intrattenimento dal vivo.

Cercateci su Facebook e Instagram.

Possibilità di prenotare il tavolo al 3293391204



A.P.S. Storica Contrada Montevirginio ,