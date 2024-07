Descrizione evento:

La Pro Loco di Varco Sabino (RI) organizza due eventi per l'estate 2024.







📌 Il 10 AGOSTO vi aspettiamo in piazza Garibaldi dalle ore 18.00 con lo spettacolo a cura del Teatro Potlach "Il lago si racconta" e a seguire in piazza Santa Maria Maddalena con la degustazione delle pizze fritte (semplici con zucchero e sale, farcite con mortadella, pecorino, prosciutto e Nutella).







📌 Il 17 AGOSTO siamo lieti di invitarvi alla prima edizione del percorso Gastronomico "SALLI E MAGNA" per le vie del paese in cui troverete i nostri prodotti (pizza rentorta, lenticchie, formaggio, Pizzicotti, patatine fritte, Bracioletta di Pecora o salsiccia, bibite, frutta e dolce). All'interno del percorso ci sarà anche la 40° sagra della Bracioletta di Pecora. La serata sarà allietata dall'orchestra Tonino Serva. 🎶







Vi aspettiamo davvero numerosi per condividere con voi queste due serate piene di allegria, buon cibo e buona musica!!!