Descrizione evento:

Torna, con la sua 12^ edizione, il tanto atteso appuntamento con la sagra degli strozzapreti pizzicati. Il 18 agosto nel piccolo borgo di Canterano, in provincia di Roma, dalle 19 fino a tarda notte si potrà passare una serata in compagnia, mangiando strozzapreti pizzicati (anche con variante sugo semplice per i più piccolini) , panini con porchetta e salsiccia, vino offerto dalla confraternita di Sant' Antonio, per poi scatenarsi in sfrenati balli sulla musica del gruppo "ALLA BUA"

vi aspettiamo numerosi!!!!!