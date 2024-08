Descrizione evento:

ARTEr.i.e. - Rassegna di Ipotesi Espressive arriva a Poggio Mirteto (Ri) inondando le vie del centro storico di creatività, fantasia, ingegno ed immaginazione.



Ogni sera dalle ore 20:30 circa una marching band accompagna spettatori e artisti nella Piazza principale del borgo, dando il via alla manifestazione. Dalle ore 21:00, tanti artisti famosi e non, si susseguono lungo le colorate arterie del Festival sabino che si trasformano in veri percorsi artistici, uno dedicato ad ogni arte: c’è il cinema (percorso giallo), le arti visive (percorso blu), il teatro (percorso rosso), la letteratura e la poesia (percorso rosa), la danza (percorso arancione), la musica vocale e strumentale (percorso verde), le arti di strada e la giocoleria (percorso bianco).



Dalle ore 23.00 circa, si chiudono i percorsi, pubblico e artisti possono scegliere a quale evento finale assistere nei palchi principali. Il programma degli spettacoli finali è stato organizzato in collaborazione con B'ART collettivo di giovani artisti e Officina Culturale della Regione Lazio.



Ad arricchire il programma, si sommano anche gli aperitivi letterari, a partire dalle ore 17:30 circa, saranno presentate dai loro autori opere poetiche, romanzi, racconti di viaggio, fanzine e saggi intervallati da brevi concerti e ricercati manicaretti della nostra cucina.



Vieni ad ARTEr.i.e e tieniti pronto ad una scorpacciata non solo di cultura e arte, ma anche di buon cibo con lo stand gastronomico ricco di prelibatezze e piatti della tradizione Sabina. E se volete dissetarvi con una bevanda speciale non fatevi scappare ARTEr.i.a. - Rassegna Ipotesi Alcoliche la BIRRA ARTIGIANALE prodotta appositamente dal Birrificio Sabino.



Ma non finisce qui! Domenica 8 settembre 2024, dalle ore 16:30 alle ore 20.00 circa, Parco San Paolo a Poggio Mirteto (Ri) si anima di laboratori, attività, giochi e tante sorprese con ARTEr.i.e. dei Piccoli, una festa dove i protagonisti indiscussi sono tutti quei bambini pronti a sporcarsi, giocare, cantare, costruire, riciclare, mangiare, mascherarsi, truccarsi, ascoltare e inventare storie… ARTEr.i.e. è anche un Campus delle Arti che propone ogni anno una vasta offerta di laboratori che spaziano ovviamente fra le espressioni artistiche presenti ad ARTEr.i.e.



E quest’anno ARTEr.i.e è stata inserita nell’elenco delle Buone pratiche culturali promosso dalla Regione Lazio!





Non hai che l’imbarazzo della scelta! Iscriviti ai laboratori, lasciati meravigliare come spettatore e/o partecipa come artista, qualunque sia la tua arte… Ed affrettati, perché non c’è una selezione qualitativa da parte dell’organizzazione: chi prima si iscrive, ha il posto assicurato!



Programma dettagliato e contatti:

Ingresso, spettacoli ed eventi… tutti gratuiti!

http://arterie.org - info@arterie.org

Su facebook @RassegnaIpotesiEspressive

Su Instagram @arterie_ipotesiespressive



Per la bellissima immagine del manifesto di quest’anno si ringrazia Federico Appel