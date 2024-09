Descrizione evento:

Nelle giornate del 27 e 28 settembre 2024, a Guidonia in provincia di Roma, presso il Parco Paolo Di Nella, si terrà la seconda edizione dell'evento “VINALBA”, un’occasione imperdibile per gli appassionati di vino e gastronomia di immergersi in un’esperienza sensoriale straordinaria.







Questo straordinario banco d’assaggio a cielo aperto offre l’opportunità di esplorare le eccellenze vinicole provenienti da tutta Italia, con oltre 100 diverse etichette in degustazione, abbracciando tanto le realtà artigianali quanto i grandi produttori a livello nazionale.







Oltre alla straordinaria opportunità di degustare prelibatezze vinicole, al VINALBA, gli amanti della buona cucina troveranno soddisfazione nell’area Street Food, dove potranno apprezzare abbinamenti unici tra cibo di strada e vini selezionati.







In aggiunta, VINALBA proporrà un’Area Cocktail, un luogo dove il mondo del vino si fonde con l’arte dei cocktail, offrendo creazioni innovative che combinano spiriti di alta qualità.







Il tutto in un contesto accogliente e affascinante.







L’ingresso al parco è completamente libero.



Le degustazioni sono accessibili tramite l'acquisto di un ticket, che comprende anche calice e tracollina. (Sconti riservati per i tesserati Ais, Fisar, Fis e Onav).