Palombara Sabina , Domenica 13 Ottobre (dalle 8 alle 16) presso l'area mercato (P. Le Giovanni Paolo II) per chi usa il navigatore mettere viale Tivoli, c'è il mercatino "Soffitta in piazza". Evento organizzato da disoccupati, precari del lavoro, pensionati a basso reddito e privati cittadini che vogliono reagire con dignità (al momento della crisi attuale) privandosi di oggetti, vestiti ecc. che non si usano più partecipando in questo simpatico contesto sociale. Manifestazione patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di Palombara Sabina. Adeguata alle normative di sicurezza per gli eventi pubblici. Ampio parcheggio, w. c. Igienizzati con personale sul posto, punto ristoro con porchetta e parco giochi. Info per espositori 339-7116594 - prenotazioni tramite SMS o WhatsApp al numero 349-0529976.