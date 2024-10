Descrizione evento:

Sabato 12 e domenica 13 ottobre a Capena si terrà la quarta edizione del Festival dei Colori, promosso e organizzato dal Comune di Capena e dall’equipe SAI della Cooperativa Sociale Alicenova. Dalle ore 15:00, all’interno del centro storico di Capena si terranno due giornate interamente dedicate a spettacoli di musica, teatro di strada, danza, mostre artistiche e attività laboratoriali.







Programma completo:







sabato 12 ottobre







Ore 15:00, da via IV Novembre a Piazza del Popolo: Titubanda - Musica in Movimento” (brass band)







presso PIAZZA DEL POPOLO







Ore 15:30 “Titubanda” - Musica in Movimento (musica)







Ore 17:00 “Reverse” - spettacolo di acrobatica aerea a cura di Livia Per Aria







Ore 18:45 Alt Academy Produzioni presenta “Gioielli del mondo” di Luca Ferrini (spettacolo di teatro, musica e danza)







Dalle ore 15:30 presso la “CESATA” (Via Dante Alighieri):







“Circo dei libri” - Letture animate per bambini a cura di Alessandra Lombardo







Presentazione e laboratorio per adulti presso lo stand del programma P.I.P.P.I. del Consorzio Valle del Tevere, a cura della cooperativa sociale Alicenova e cooperativa Il Pungiglione.







Laboratorio di ceramica per bambini e adulti a cura di Battista Rea







Dalle ore 15:30 presso l’area della “Rocca”:







Laboratorio di spillette creative a cura di Dante Maiocchi (Piazza della Rocca)







Africa Djembè, gruppo musicale di percussioni e danza (via Galileo Galilei)







*******







Domenica 13 Ottobre







Ore 15:00 da via IV Novembre a Piazza del Popolo: “Murga - Los Adoquines de Spartaco”, Partenza da via IV Novembre a Piazza del Popolo







presso PIAZZA DEL POPOLO







Ore 15:30 “Murga - Los Adoquines de Spartaco” (musica e danza)







Ore 16:30 “Big Bubble Circus”, a cura di Daniele Antonini (teatro di strada)







Ore 17:30 Saluti istituzionali e presentazione delle attività del progetto SAI Comune di Capena







Ore 18:00 “Molti Volti Sfila”: sfilata di abiti multietnici, con la partecipazione dei beneficiari del progetto SAI Capena (creazioni della sartoria Khan Mahabub, Roma).







Ore 19:00 “Creme e Brulè” presenta “Circo Cerini” (spettacolo di fuoco)







Dalle ore 15:30 presso la “CESATA”, Via Dante Alighieri:







Laboratorio d’arte Kullmannkunst, a cura di Nina Kullmann







“Portrait”, performance itinerante di autoritratti a cura di Federico Paris







Esperienze di solidarietà e testimonianze a cura del centro distrettuale per l’affidamento familiare del Consorzio Valle del Tevere.







dalle ore 15:30 presso l’area della “Rocca”:







“Cartoni animali”, a cura dell’Associazione Perfareungioco (Piazza delle Rocca)







“Cerchio di tamburi per bambini, ragazzi e genitori da 1 a 99 anni” a cura di Andrea di Pierro (via Galileo Galilei)







***







Spazi espositivi diffusi







Mostra fotografica Le donne di Sainte Marie - “L’isola dei pirati” a cura di Marco Paolini (Rocca)







Mostra delle vignette a cura di Fabio Magnasciutti (Rocca)







“Mostra di mosaici” a cura dei laboratori di mosaico Maieusis (Chiesa di Sant’Antonio)







Laboratori in piazza del popolo







Laboratorio “La mostra sul pregiudizio” a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Valle del Tevere







Truccabimbi a cura di Lara Masciarelli







Stand di associazioni locali e artigianato







***







La quarta edizione del Festival dei Colori è promosso e organizzato dal Comune di Capena e dalla Cooperativa Sociale Alicenova. Doveroso segnalare tutti coloro che hanno collaborato con noi per la riuscita dell’evento: il comune di Capena, l’associazione Amurt, il Centro Distrettuale per l’affidamento familiare del Consorzio Valle del Tevere, la cooperativa Il Pungiglione, la Comunità Maieusis, Vitalba, l’associazione AvisAnia Aps, la Croce Rossa comitato Valle del Tevere, la GAR, la Proloco Capena e la Confraternita Santissimo Sacramento e San Luca. A queste realtà e a tutti gli artisti presenti che animeranno la giornata, mandiamo un forte e caloroso ringraziamento.







Per informazioni:







Paula Fernandez: 350 045 9076







Dario Piccioni: 339 642 6105







Francesca Paciotti: 328 667 0989