Descrizione evento:

CORSO DI LOGOTEATROTERAPIA – I livello

rivolto a docenti, educatori, terapisti, psicologi, genitori, operatori dell’età evolutiva condotto da Cecilia Moreschi, teatroterapista, ideatrice della disciplina, e Paola Gallassi, logopedista



La Logoteatroterapia è una disciplina sviluppatasi in oltre venticinque anni di sperimentazione, studio e lavoro nel campo della disabilità e neurodiversità.

La mission della Logoteatroterapia è l’utilizzo di specifiche tecniche teatrali, elaborate nel tempo, al fine di migliorare innumerevoli aspetti propri della vita quotidiana. Dall’organizzazione spazio-temporale alle autonomie, dalle Funzioni Esecutive alla pragmatica, la disciplina si riverbera inevitabilmente sulle abilità relazionali e comunicative, per permettere a ciascuno di condurre la propria esistenza in maniera maggiormente armoniosa e funzionale.

Pertanto ogni partecipante al laboratorio recupera, elemento dopo elemento, i prerequisiti necessari per sviluppare tutte le potenzialità comunicative, linguistiche e relazionali, che coincidono con le abilità richieste per prendere parte attiva a una messa in scena teatrale.



C. Moreschi ideatrice della Logoteatroterapia, è teatroterapista presso il Centro di Audiofonologopedia di Roma, docente di Teatro Ragazzi presso il VII Circolo Montessori, docente di Discipline dello Spettacolo all’università Sapienza presso la facoltà di Logopedia.

P. Gallassi è coordinatrice, formatrice e logopedista presso il Centro di Audiofonologopedia.



Il corso si svolgerà un sabato al mese dalle ore 10,00 alle ore 13,00

PROGRAMMA



9 novembre 2024 Introduzione alla Logoteatroterapia. Elementi fondanti della disciplina. Le difficoltà di linguaggio e comunicazione.

Ritmo, alternanza di tensione/rilassamento/pausa.



7 dicembre 2024 I neuroni specchio. Gli apprendimenti. La facoltà di controllo. La comunicazione non verbale.



11 gennaio 2025 Lo schema corporeo. La propriocezione. La consapevolezza e padronanza. Il corpo nella relazione con l’altro.



1 febbraio 2025 Il corpo nello spazio. I vettori, la rotazione. Lo spazio rappresentato, lo spazio vissuto.



1 marzo 2025 Il linguaggio espressivo. Il suono. La parola. La battuta che si fa azione. La relazione dialogica. Il monologo.



5 aprile 2025 Le Funzioni Esecutive. La relazione con il gruppo. Giochi. L’improvvisazione come integrazione.



10 maggio 2025 Dialogo con i corsisti. Valutazione proposte e modalità di intervento.



Sede del Corso:

Scuola di Recitazione e Teatro Cantine Teatrali

Via Marsala, 29, 00015 Monterotondo RM

Informazioni e iscrizioni: cantineteatrali.lab@gmail.com Tel. 3392972320 – 3470800895