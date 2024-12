Descrizione evento:

Latina e Roma: una doppia location per la prima edizione dell’Antropocine Film Fest, appuntamento di proiezioni, anticipazioni e riflessioni sui diversi modi di raccontare l’ambiente e l’ecologia attraverso il grande schermo, promosso dall'Associazione culturale Roma Green per mettere in evidenza l’incontro tra cinema, ambiente e sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile.



Si apre Lunedì 9 dicembre a Latina (Cinema Corso h. 20.30) con il film documentario “Cose che accadono sulla terra” di Michele Cinque (85 minuti), western moderno che racconta la storia di una famiglia dedita all’allevamento etico a pochi chilometri di Roma, fresco vincitore del Concorso Italiano del 65° Festival dei Popoli. Completano la programmazione della serata il cortometraggio “È Ki” (9 minuti) della regista Sara Ciciliano, una metafora sul nostro rapporto con la terra e il documentario breve di Vincenzo Notaro, (Be(e)ing Alive (20 minuti) sul mondo dell’apicoltura.



La rassegna dei film, poi, da mercoledì 11 dicembre a Venerdì 13 dicembre si sposta presso il Nuovo Cinema Aquila (via L’Aquila, 66) a Roma.



L’evento, promosso con il sostegno della Regione Lazio (Avviso Pubblico: Promozione "Lazio Terra di Cinema. Festival, Rassegne, Premi per sostenere la cultura cinematografica e audiovisiva nei territori”) e realizzato in collaborazione con il Clorofilla Film Fest, si prefigge di dare parola ai protagonisti del cinema green di oggi. Il festival fotografa la recente produzione cinematografica nazionale dando spazio alle opere più recenti dei filmmakers italiani a testimonianza di come i nostri autori siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e si possa, ormai, parlare a pieno titolo di un “Ecocinema italiano”. La settima arte può avere un ruolo importante nella difesa dell’ambiente e nella comunicazione dei suoi valori raccontando le buone o cattive pratiche presenti nei nostri territori. “AntropoCine Film Fest” è un progetto che, attraverso il cinema, vuole proporre momenti di riflessione sul rapporto uomo-ambiente e sul modo in cui la società contemporanea affronta il tema.



Lunedì 9 dicembre 2024 - h 20.30 Latina - Cinema Corso (Corso della Repubblica, 148)



Da mercoledì 11 dicembre a Venerdì 13 dicembre Nuovo Cinema Aquila (via L’Aquila, 66)



Ingresso 5 euro (ridotto per chi presenta il biglietto del trasporto pubblico)



Info: www.antropocine.it info@romagreenfilmfest.it