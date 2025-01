Descrizione evento:

Torna a Velletri 18 e 19 Gennaio la festa in onore di Sant’Antonio Abate e la 10* edizione della sagra della polenta, il programma é ricco di appuntamenti di rilevante importanza come una bellissima esposizione di artigianato locale, una rievocazione storica della giostra all'anello, peri più piccoli il battesimo della sella con pony e tanto altro, per maggiori info é possibile visitare la pagina Facebook dell'Università Mulattieri e Carrettieri.