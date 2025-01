Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐭𝐢 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐀 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓", Domenica 2 Febbraio 2025 ore 16.30 andrà in scena lo spettacolo "𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧 𝐇𝐨𝐨𝐝", di Maria Elisa Barontini, con Valerio De Angelis e M. E. Barontini, regia M. E. Barontini







"𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧 𝐇𝐨𝐨𝐝" è una lettura ironica e spensierata della gesta di uno dei personaggi più leggendari e più amati di sempre. L’atmosfera allegra e coinvolgente viene sostenuta da interventi musicali dal vivo, colorati travestimenti, buffi personaggi e dall’utilizzo di divertenti video utili ad arricchire la narrazione.







"Lucidate gli archi, incoccate le frecce e preparatevi a difendere la foresta di Sherwood insieme a Robin Hood e Lady Marian! L'allegra brigata del nobile ladro è sempre disposta ad arruolare giovani amici coraggiosi, pronti a dare filo da torcere all'usurpatore re Giovanni e al suo fedele scagnozzo, il malvagio sceriffo di Nottingham! Come? Rubando ai ricchi per dare ai poveri, naturalmente! Ma fate attenzione! Tutto è lecito per un fuorilegge come Robin Hood e, quando meno ve l'aspettate, potrebbe rubarvi... una bella risata!"







Domenica 2 Febbraio 2025 ore 16.30



Dove: Rocca Colonna - Piazza Vittorio Veneto 10 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM)



Biglietti: intero 6€



Prenotazioni: Cell 351.5327740 (anche WhatsApp)



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Per info e dettagli sugli spettacoli potete consultare il link:



https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2025







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.