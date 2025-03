Descrizione evento:

LA PRO LOCO NEROLA, PRESENTA: "UNA DOMENICA DI MAGGIO"

DOMENICA 11 MAGGIO 2025 – NEROLA (ROMA)

Un evento della primavera nerolese dove all'interno della manifestazione ci sarà LA SAGRA DEGLI GNOCCHI CON SUGO DI CASTRATO

Si inizia con il mercatino dedicato all'artigianato ed ai prodotti tipici del territorio, con hobbisti che realizzano bijoux e lavori ad uncinetto, inoltre piccole aziende agricole produttrici di miele, formaggio, dolci..ecc.. Super consigliata è la passeggiata nel borgo medievale ricco di storia e colori con dipinti e opere di un piccolo gruppo di artisti.

Sarà inoltre possibile godere della magnifica veduta che offre "la terrazza di Nerola", un bellissimo affaccio sulla vallata nerolese, con oliveti, frutteti, alberi in fiore e la tipica vegetazione della nostra terra Sabina. Musica dal vivo e gonfiabili per bambini.

"Una domenica di Maggio” ricca di attrazioni ed adatta a tutte le età che coinvolge l'intera famiglia.



ORE 10:00- APERTURA MERCATINO, PERCORSO AL CENTRO STORICO, TERRAZZA PANORAMICA;

ORE 12:00- APERTURA STAND GASTRONOMICI - MUSICA DAL VIVO - GONFIABILI PER BAMBINI;



MENU COMPLETO €18

Bruschette con olio extra vergine delle colline nerolesi e con pomodoro; gnocchi con sugo di castrato, carne di castrato, una bottiglietta di acqua, un bicchiere di vino.



MENU BIMBI €15

Gnocchi con sugo di pomodoro, panino con salsiccia casareccia alla brace, una bottiglietta di acqua.



FUORI MENU: Crepes alla nutella e dolci della tradizione.

Disponibile anche MENU NO CARNE



VENITE A NEROLA, VI ASPETTIAMO!



Info, pagina fbk: Pro Loco Nerola

Tel. 377.0970541



N.B. in caso di maltempo sarà rinviata alla domenica successiva.