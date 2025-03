Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta A Teatro 2025", Domenica 23 Marzo 2025 ore 16.30 andrà in scena lo spettacolo per bambini "Alla ricerca della magia" di e con Daniele Manfucci.







Ogni spettacolo di magia che si rispetti prevede la presenza del Mago e del suo assistente.







Il mago Manfy sta cercando l'assistente più bravo ed efficiente per poter proporre lo spettacolo di magia perfetto.







Durante la sua ricerca il mago mostrerà le sue abilità. Ma molto presto scopriremo che senza l'aiuto del valido assistente la magia prenderà il sopravvento su di lui, creando scenari comici ed esilaranti.







Info:



Domenica 23 Marzo 2025 ore 16.30



Dove: Rocca Colonna - Piazza Vittorio Veneto 10 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM)



Biglietti: unico 6€



Età consigliata: dai 5 anni



Prenotazioni: Cell 351.5327740 (anche WhatsApp)



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Per info e dettagli sugli spettacoli potete consultare il link:



https://swiy.co/castelnuovo-2025







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.